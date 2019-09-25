تفاصيل جديدة في قضية المتهمين بتصنيع عقاقير طبية داخل شركة

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استمعت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح أمس، لأقوال مدير إدارة المؤسسات الصيدلانية الخاصة د. بشير عبد الوهاب، بصفته شاهد الدفاع في قضية المتهمين (3) من بينهم طبيب صيدلي، أشارت أصابع الاتهام لضلوعهم في مخالفة قوانين الصيدلة والسموم، على خلفية ضبط بحوزتهم على أدوية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، قال الشاهد إن المتهم الأول صيدلاني وهو مالك لشركة تعمل في مجال الصيدلة وإنه لديه ملف بسجلات الإدارة منذ بداية تقديم طلبهم للحصول على ترخيص مستودع صيدلاني، وإن شركة المتهم تم منحها ترخيص المستورد الصيدلاني فقط في عام (2016) وإنه ليس رخصة تركيب المستحضرات والأدوية البسيط التي يتم منحها من قبل المجلس القومي للأدوية والسموم، وأشار الشاهد بأن حسب قانون الصيدلة والسموم فإن تركيب الأدوية البسيطة هي مواد يقوم بتركيبها الصيدلي في المكان المرخص له بها، لافتا للمحكمة بأنه تم تسجيل زيارة إشرافية لشركة المتهم الأول من قبل موظفي المتابعة (4) مرات ولم يتم تسجيل ملاحظات أو مخالفات عن الشركة، نافيا علمه بالأدوية التي تم ضبطها داخل شركة المتهم الأول.

وبحسب آخر لحظة تعود تفاصيل البلاغ إلى أن معلومة توفرت لأفراد من جهاز الأمن الاقتصادي عن وجود شركة تقوم بتركيب منتجات طبية بسيطة (قطرات عيون وأنف وماسح جلد)، وبعد الرصد والمتابعة تمت مداهمة شقة المتهمين، وضبط عمال يقومون بتركيب وتعبئة أدوية بسيطة بإشراف طبيب صيدلي هو المتهم الأول، وتم القبض على المتهمين، واقتيادهم إلى قسم الشرطة، ودون في مواجهتهم بلاغ، كما تم إرسال عينات إلى المعمل القومي، واتضح أنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)