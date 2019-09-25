ميجان ماركل ترتدي الحجاب خلال زيارتها لأقدم مسجد في جنوب أفريقيا

وقام الدوق والدوقة بزيارة المسجد الأول الذي يقع في بو كاب، كيب تاون، حيث التقيا بقادة الأديان قبل التجول في الحي، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وغيّرت ميغان ملابسها وقامت بتغطية رأسها بغطاء وارتدت ثوبًا طويلًا، ثم ساعدت سيدة داخل المسجد.

والتقى الزوجان الشيخ إسماعيل لوندت وزعيم الجالية المسلمة محمد غرونوالد ومجموعة من قادة الأديان، بمن فيهم ممثل عن كنيسة إنجلترا وكبير الحاخامات وقادة الشباب اليهود والمسيحيين والمسلمين والطلاب الذين شاركوا في التبادل بين الأديان بين لندن وكيب تاون.