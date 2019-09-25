فرض العقوبات على إيران يدعم الاقتصاد من خلال المقايضة والصفقات السرية

أدت سياسة واشنطن المتمثلة في ممارسة "أقصى قدر من الضغط" على إيران بفرض عقوبات واسعة النطاق إلى تقليص عائدات النفط في البلاد، ودفعت اقتصادها إلى الركود وخفضت قيمة عملتها الوطنية.

ومع ذلك، لا تزال إيران تتحدى في وجه الجهود الأمريكية لإجبارها على قبول قيود أكثر صرامة على برنامجها النووي وتقليص الدعم للحروب بالوكالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ويقول المسؤولون الإيرانيون ورجال الأعمال والمحللون أن البلاد ما زالت على أهبة الاستعداد من خلال زيادة صادرات السلع غير النفطية وزيادة عائدات الضرائب، ولكن الأهم من ذلك هو اللجوء إلى صفقات المقايضة والتهريب والغرف الخلفية.

ويقولون إنه للتحايل على العقوبات المصرفية والمالية الأمريكية، بنى حكام إيران شبكة من التجار والشركات ومكاتب الصرافة وجمع الأموال في بلدان مختلفة.

وقال مسؤول إيراني رفيع طلب عدم ذكر اسمه: "أمريكا لا تستطيع عزل إيران".

وقال "علي فايز"، مدير مشروع إيران بالمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، إنه على الرغم من أن الاقتصاد الإيراني يعاني من ضائقة شديدة، إلا أنه لم يكن غارقًا.

وقال فائز: "ايران لديها خبرة كبيرة في العيش تحت ضغوط اقتصادية، وفي السنوات القليلة الماضية نمت صادراتها غير النفطية بشكل ملحوظ ونمت تجارتها مع الدول المجاورة مثل العراق وأفغانستان."

وأضاف: "يمكن لإيران أيضًا تهريب النفط وتوليد بعض الإيرادات".

وعادت الشركات الغربية إلى السوق الإيراني وارتفع دخلها من النفط بعد عام من إبرام اتفاق نووي عام 2015 مع ست قوى كبرى أنهى نظام العقوبات الذي فرض عام 2012 بسبب برنامجها النووي المتنازع عليه.

والعقوبات الجديدة التي فرضت بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من ذلك الاتفاق في مايو الماضي هي الأكثر إيلاما التي فرضتها واشنطن، وتستهدف جميع قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريبًا بما في ذلك كيفية تمويل تجارتها الدولية.

وتراجعت صادرات الخام في عضو الأوبك بأكثر من 80 في المائة منذ العام الماضي، مقارنة بعام 2012 عندما انخفضت الصادرات إلى أقل من 1.3 مليون برميل يوميًا من حوالي 2.5 مليون برميل يوميًا.

وعلى الرغم من إعفاء الغذاء والدواء، إلا أن عدم القدرة على الوصول إلى النظام المالي العالمي أدى إلى أزمة إنسانية بسبب نقص الأدوية المتخصصة.

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وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني في عام 2019 بنسبة 3.6% بسبب تراجع عائدات النفط.

ويتوقع البنك الدولي قفزة التضخم إلى 31.2% في 2019-2020 من 23.8% في 2018-19 و9.6%، في العام السابق على ذلك. يعتقد بعض الاقتصاديين أن التضخم قد تجاوز بالفعل 40%.

ويزعم المسؤولون الإيرانيون مرارًا أنه يمكن للبلاد أن تتغلب على العاصفة، ولكن الواقع على الأرض قاسٍ.

وقد أدى الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية الإيرانية وصعوبة سداد احتياجات الاستيراد العاجلة إلى ارتفاع حاد في أسعار الخبز والأرز والمواد الغذائية الأساسية الأخرى.

علي كمالي، مدرس متقاعد يبلغ من العمر 63 عامًا في طهران: "من السهل على المسؤولين التحدث عن مقاومة الضغوط الأمريكية."

وأضاف: "لا يتعين عليهم القلق بشأن إيجار السلع أو ارتفاع أسعارها، والأسعار ترتفع كل يوم".

وأن إنهاء العقوبات لن يكون قريبًا في أي وقت قريب، حيث قال ترامب يوم الثلاثاء أن الضغوط ستشتد على إيران.

وسيلقي الرئيس الإيراني "حسن روحاني" كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء والتي من المحتمل أن تحدد ما إذا كانت طهران ستعاود التواصل مع الولايات المتحدة.

وازداد التوتر بسبب هجمات 14 سبتمبر على مواقع النفط السعودية التي تلومها واشنطن والرياض والاتحاد الأوروبي على إيران. وتنفي طهران تورطها في الهجمات التي أعلنتها ميليشيات الحوثي الحليفة لإيران في اليمن.

وقال تشاك فريليك، زميل أقدم في مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية: "لا يوجد لدى إيران العديد من مصادر الدخل الأخرى، باستثناء النفط، لذا فإن اقتصادها في حالة من الفوضى، ولديهم احتياطيات كبيرة من الميزانية، لتجاوزها خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولكن الوضع ليس قابلًا للتطبيق".