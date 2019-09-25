سفارة المملكة لدى السودان تقيم ليلة ثقافية شعبية بمناسبة اليوم الوطني 89

أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين في #السودان بمزرعة الجنادرية بالخرطوم الليلة الماضية ليلة - ثقافية شعبية- ، بمشاركة لفيف من أهل الثقافة والفنون والفكر والإبداع، وذلك في إطار إحتفالات السفارة باليوم الوطني الـ (89) للمملكة العربية #السعودية. وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، في كلمة له: إن شعار ال٢احتفال هذا العام -همة حتى القمة- هي تأكيد على أن المملكة لديها الإرادة والعزيمة

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