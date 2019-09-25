الجبهة الثورة تجيز هيكلها القيادي وتعتزم ارسال وفد إلى الخرطوم

أعلنت "الجبهة الثورية" التوصل إلى اتفاق بشأن هيكلة التحالف وإرسال وفد رفيع المستوى إلى الخرطوم في غضون ايام لتعزيز الثقة مع السلطات الانتقالية.

وعقدت الجبهة الثورية اجتماعات بدعوة من الحكومة المصرية من الفترة 21 إلى 25 سبتمبر الجاري بمنطقة (العين السخنة).

وأكدت الثورية في بيان اليوم "الاربعاء" استمرارها في تحالف نداء السودان وقوى اعلان الحرية والتغيير مع اصلاحات جذرية.

وتوافقت الحركات المسلحة على تعيين رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني اركو مناوي، نائب لرئيس الجبهة الثورية، وياسر عرمان امينا عاما، وتعيين التوم هجو رئيسا للمجلس التشريعي.

وقالت انها ستعمل مع الحكومة الانتقالية لتنفيذ اجراءات بناء الثقة الواردة في الوثيقة الدستورية ومانص عليه اعلان المبادئ الموقع بدولة جنوب السودان بين الطرفين.

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وتقدمت الجبهة الثورية بالشكر للحكومة المصرية لاستضافتها الاجتماعات المتعلقة بالبحث عن السلام العادل الشامل في السودان.

وتضم "الجبهة الثورية"، حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل ابراهيم، حركة جيش تحرير السودان، بقيادة مني اركو مناوي، والحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال- بقيادة مالك عقار.

ووقعت الحكومة الانتقالية مع الحركات المسلحة في الجبهة الثورية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو اتفاق لاعلان المبادئ تمهيداً للدخول في مفاوضات مباشرة في منصف اكتوبر المقبل.