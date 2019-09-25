صاحب عربة فارهة يمنح السائقين التوريدة

التاريخ: 25-سبتمبر-2019
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هنالك صاحب عربة بوكس آخر موديل تابع للدولة العميقة النظام المباد يحضر يومياً بعربته الفارهة أمام موقف جبرة ويعطي اصحاب الحافلات والبصات التوريدة كاملة لكي يتوقفوا عن العمل لنقل المواطنين مما تسبب في شح المواصلات وتوقف البصات والحافلات والغريب في الامر ان صاحب العربة الفارهة يرسل للسواقين رصيد بمبلغ التوريدة حتى لا يعملوا. وبهذا الشكل غير المقبول والمرفوض تماماً يعمل صاحب العربة الفارهة حتى لا يصل المواطن لمنزله بعد ما ينتهي الدوام عن العمل وبحسب صحيفة الدار قد تكررت زيارة احد رموز النظام السابق لموقف جاكسون عدة مرات واصحاب البصات والحافلات يشهدون على ذلك.
نرجو آملين من الجهات المختصة من الاجهزة الامنية بوضع رقابة دقيقة للمتهم الذي يمنح اصحاب المركبات العامة التوريدة كاملة للوقوف عن العمل وهذا الشخص من رموز النظام السابق فلا بد من القبض عليه ومحاكمته والكل يعلم جيداً بقوة فرسان الاجهزة الامنية في القبض على المتهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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