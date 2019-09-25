السجن والجلد للص سرق حذاء من مسجد بالخرطوم

أوقعت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس برئاسة مولانا حامد صالح حامد عقوبة السجن شهرين والجلد (40) جلدة في مواجهة شاب تمت إدانته بسرقة حذاء من أحد المساجد العريقة بالخرطوم، وأوقفت المحكمة عقوبة جلد المتهم نسبة لمرضه.

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ووفقاً لتفاصيل قضية الاتهام بحسب صحيفة المجهر، فإن الشاكي ذهب إلى أحد المساجد لأداء فريضة الصلاة وفقد جذاءه وتم القبض على المتهم متلبساً بحوزته الحذاء وعلى الفور تم اقتياده إلى دائرة الاختصاص ودون بلاغ في مواجهته وتقديمه للمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)