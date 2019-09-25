اتجاه لحل اللجان الشعبية ومصادرة ممتلكاتها

التاريخ: 25-سبتمبر-2019 فى : أخبار 229 مشاهدة يعتزم وزير الحكم الاتحادي إصدار توجيه للولاة لإصدار قرارات بحل اللجان الشعبية بالأحياء وحصر ومصادرة ممتلكاتها. Advertisements وقال مصدر بالوزارة أمس، إن الوزير يعكف حالياً على دراسة كل ملفات الوزارة فيما يتعلق بالولايات وكيفية التعامل معها خلال الفترة الانتقالية وقضايا الحكم المحلي، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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