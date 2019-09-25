توقف العمل في جهاز الاستثمار

التاريخ: 25-سبتمبر-2019 فى : أخبار 207 مشاهدة اصيب دولاب العمل في الجهاز القومي للاستثمار بشلل شبه كامل بسبب الفراغ الإداري الكبير. وكشف مصدر عن مواجهة المستثمرين صعوبات جمة في إكمال التعاملات الرسمية. Advertisements وأوضح موظف بالجهاز للمصدر أن عدداً من المستثمرين الوطنيين والأجانب يحضرون لإكمال إجراءات متعلقة بالعمل دون جدوى، وذكر أنه منذ إعفاء المجلس العسكري المحلول الأمين العام فإن العمل بات شبه متوقف، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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