توقف العمل في جهاز الاستثمار

التاريخ: 25-سبتمبر-2019
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اصيب دولاب العمل في الجهاز القومي للاستثمار بشلل شبه كامل بسبب الفراغ الإداري الكبير.
وكشف مصدر عن مواجهة المستثمرين صعوبات جمة في إكمال التعاملات الرسمية.
وأوضح موظف بالجهاز للمصدر أن عدداً من المستثمرين الوطنيين والأجانب يحضرون لإكمال إجراءات متعلقة بالعمل دون جدوى، وذكر أنه منذ إعفاء المجلس العسكري المحلول الأمين العام فإن العمل بات شبه متوقف، بحسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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