البلابل تغرد من جديد في الخرطوم

كشفت ليالي البروف الغنائية عن حفل قادم للبلابل بالخرطوم باسم ليلة نوبية يعلن عنها قريباً.

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يشارك فيها البلابل, الفنان الشاب أمجد صابر, وكانت البلابل قد أحيت عدداً من حفلات ليالي البروف في العام الماضي.

وقالت صحيفة آخر لحظة ان ليالي البروف تستضيف الايام القادمة الفنان جمال فرفور في حفل ثان بعد عودته للبلاد, والفنانة سميرة دنيا والفنان محمد بشير “الدولي”