السودان.. إعفاءات وتعيينات جديدة بالحكومة الانتقالية

أعلنت الحكومة الانتقالية بالسودان، إعفاء الدكتور عباس الشيخ من وظيفة وكيل وزارة المعادن، ووجه القرار لوزارتي الطاقة والتعدين والعمل والتنمية الإجتماعية والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. وأعفت الحكومة السودانية، عبدالرحمن عجب أحمد إبراهيم من وظيفة وكيل وزارة الصناعة والتجارة وتعين محمد علي عبدالله محمد وكيلا لوزارة الصناعة والتجارة، ووجه القرار وزارتي الصناعة والتجارة والعمل والتنمية الإجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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