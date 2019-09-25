الكويت تفاجئ الوافدين وتقدم لهم هذه الخدمة

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الكويتية، أعلنت تطبيق خدمة جديدة للمقيمين في البلاد، بغرض الحد من الزحام في أروقة الوزارات الخدمية.

تجديد الإقامات إلكترونيا

وأصبح بإمكان أكثر من 3 ملايين وافد يعملون في القطاع الأهلي تجديد الإقامات إلكترونيا، في خطوة تصب باتجاه استكمال الخدمات التقنية وتطبيق الحكومة الإلكترونية، للقضاء على الدورة المستندية والحد من الزحام في أروقة الوزارات الخدمية.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن وزارة الداخلية ممثلة بقطاع تكنولوجيا المعلومات تستعد لإطلاق مشروع تجديد إقامات المادة 18 للعاملين بالقطاع الأهلي، في أكتوبر المقبل، وذلك لخدمة اكثر من 3 ملايين وافد في البلاد.

Advertisements

وتتيح هذه الخدمة، التي ستطلقها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، إمكانية تجديد إقامة الوافد وزوجته وأبنائه آليا من دون الحاجة إلى مراجعة إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات، ومن ودون الحاجة إلى حمل المستندات في كل مراجعة.

استكمال عمليات الربط بين الجهات الحكومية

وأشارت مصادر أمنية للصحيفة، إلى أنه بدعم من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تم استكمال عمليات الربط بين الجهات الحكومية، وسيقدم النظام التقني للمقيمين عددا من الخدمات الآلية أبرزها تجديد إقامة الوافد وتجديد إقامة زوجته وأبنائه وخادمته، إضافة إلى خدمة أخرى مهمة ستطبق لاحقا وتتمثل في إمكانية استصدار إذن زيارة للأقارب من الوالدين أو الزوجة أو الأبناء إن كانوا غير مقيمين في البلاد آليا.