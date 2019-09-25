بالفيديو.. الشيخ محمد مصطفى: هذا الجزء من النشيد الوطني السوداني حرام وهذه أجابتي على سؤال: هل يجوز أن تغني وترقص المرأة لزوجها؟

أجاب الشيخ السوداني المثير للجدل محمد مصطفى عبد القادر عن سؤال هام خلال خطبة ألقاها أمام جمع غفير من المسلمين بأحد المساجد.

وبحسب موقع النيلين فإن السؤال الذي وصل للشيخ يقول: هل يجوز أن تعزف وتغني وترقص المرأة لزوجها؟ الشيخ محمد مصطفى أجاب قائلاً: غناء المرأة لزوجها حلال ويجوز أن تغني له.

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لكنه عاد وأكد أنه لا يجوز أن تعزف المرأة لزوجها لأن المعازف حرام ويدخل ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال (يأتي في آخر الزمان قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف).

وتابع الشيخ حديثه: في بعض المرات أغلبية الحرمة تكون في المعازف, في بعض المرات تجد شخص يقول كلام طيب, مثلاً في نشيد العلم (نحن جند الله جند الوطن) كلام طيب لكن الحرمة في العزف عليه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)