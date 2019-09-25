تورط (13) متفلتاً في حادثي نهب بأمبدة

تمكنت مجموعة من المتفلتين من نهب حقيبة سيدة بأمبدة الحارة 32، ونقلت المصادر أن السيدة أفادت بأن نحو (9) أشخاص قاموا بنهب حقيبتها التي كان بداخلها مبلغ (2200) جنيه بجانب هاتف واتخذت الشردة الإجراءات القانونية ودونت بلاغاً بالواقعة.

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وفي السياق تمكن (4) متهمين من نهب عامل مبلغ (25) ألف جنيه ومبايل بجانب بطارية موتر وبلغت قيمة المهوبات نحو (48) ألف جنيه. وقع الحادث بحي ود البشير الحارة 51 أمبدة، بحسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)