جنوبية بحوزتها طفلة

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تمكنت القوات النظامية في معبر جودة الحدودي مع دولة الجنوب من الاشتباه والقبض على احدى النساء من جولة الجنوب بحوزتها طفلة في عمر “4” أشهر وبسؤالها من الصلة بينها والطفلة ادعت انها اشترتها من احدى بائعات الشاي من الخرطوم بمبلغ “12” الف جنيه.

تم تحويلها لشرطة ربك القسم الاوسط لمزيد من التحري ومعرفة المصدر الحقيقي للطفلة للوصول الى ذويها بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)