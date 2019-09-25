اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

جنوبية بحوزتها طفلة

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 25-سبتمبر-2019

70 مشاهدة

جنوبية بحوزتها طفلة

Advertisements

تمكنت القوات النظامية في معبر جودة الحدودي مع دولة الجنوب من الاشتباه والقبض على احدى النساء من جولة الجنوب بحوزتها طفلة في عمر “4” أشهر وبسؤالها من الصلة بينها والطفلة ادعت انها اشترتها من احدى بائعات الشاي من الخرطوم بمبلغ “12” الف جنيه.

تم تحويلها لشرطة ربك القسم الاوسط لمزيد من التحري ومعرفة المصدر الحقيقي للطفلة للوصول الى ذويها بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنوبية بحوزتها طفلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا