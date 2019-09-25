توقف بيع وشراء العملات في السوق الموازي

التاريخ: 25-سبتمبر-2019 فى : اقتصاد 3 مشاهدة توقفت عمليات البيع والشراء في السوق الموازي للعملات بسبب عدم استقرار أسعار واضحة. وقال متعاملون بالسوق لمصادر أمس، إن التعامل بالسوق بات غير مستقر وتتراوح الأسعار بين الصعود والهبوط، وتوقعوا انهيار سعر الصرف، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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