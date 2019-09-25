(الأصل) يدعم خطوات تحقيق السلام

أكد الحزب الإتحادي الأصل أن عملية السلام تتطلب التشاور مع جميع الأطراف لضمان الوصول لسلام شامل ومستدام, مؤكداً دعم الحزب لكل ما من شأنه أن يساعد في التوصل إلى سلام تام.

Advertisements

وقال مقرر قطاع التنظيم بالحزب, مالك درار في تصريح بحسب صحيفة آخر لحظة, ان قضية السلام تعتبر من الأولويات الوطنية للحزب منذ إتفاقية السلام التي وقعها مولانا الميرغني مع الراحل جون قرنق, مشيراً الى أن دول الجوار والمحيط العربي والأفريقي تقع عليها مسؤولية المساهمة الإيجابية في قضية السلام بالبلاد.

واضاف أن قضية السلام يتحمل مسؤوليتها الجميع لأن مدلولاتها تؤثر على كافة مكونات الشعب سواء كانت حرب أو سلام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)