السياحة: قانون الاستثمار أثر سلباً على القطاع

التاريخ: 25-سبتمبر-2019
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قال وكيل وزارة السياحة جراهام عبد القادر, ان تشويه صورة السودان في الخارج وقانون الاستثمار اثر سلباً على السياحة في البلاد, بجانب الناقل الوطني “سودانير” بجانب تقاطع القوانين الاتحادية والولاية.
وقال جراهام خلال مخاطبته “ورشة السياحة والآثار والحياة البرية” التي نظمها تجمع المهن السياحية بفندق كانون بالخرطوم أمس, قال بحسب صحيفة آخر لحظة ان الأجهزة الأمنية أرجعت سياحاً من بوابة شندي ولاية نهر النيل, بسبب اذن دخول , وصف هذا التعامل بالسيء.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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