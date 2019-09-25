حقوق الإنسان: (12) حالة اغتصاب واعتداء جنسي في أحداث فض الاعتصام

التاريخ: 25-سبتمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أكدت رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان حرية إسماعيل، إن فض اعتصام القيادة العامة جريمة ضد الإنسانية، وقالت في مؤتمر صحفي أمس إن عدد الشهداء والجرحى تجاوز الـ(400) شخص، وكشفت عن أن حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي بلغت (12) حالة، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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