سوداني مختطف يتفاجأ بتدوين بلاغ ضده

قال مواطني سوداني متهم باخذ مبلغ “2” مليار وخمسمائة جنيه سوداني بواسطة سند امانة امام محكمة جنايات كرري ان ليس لديه علاقة بالسند المقدم لدى المحكمة بواسطة الشاكي في البلاغليبي الجنسية.

وأفاد انه في ليبيا قد تعرض للاختطاف اكثر من مرة وذلك في بلاغ تقدم به الشاكي يفيد من خلاله ان المتهم الماثل امام المحكمة قد قام باخذ مبلغ عملة ليبية منه بليبيا تساوي قيمتها 2 مليار وخمسمائة جنيه سودانيحتى يقوم بالعمل بها في مجال بيع وشراء السيارات.

Advertisements

وخلال المحاكمة انكر المتهم صلته بالمبلغ المذكور وبحسب صحيفة الدار عجز الشاكي عن احضار شاهد, عليه اصدرت المحكمة قرارا بشطب الدعوى وارجع ذلك للظروف التي تمر بها دولة ليبيا من عمليات اتجار بالبشر.

الجدير بالذكر ان ممثل الدفاع عن المتهم الاستاذ حسن المحمدي المحامي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)