قدم المطرب السوداني الشاب محمد عيسى هدية للشعب السعودي بمناسبة العيد الوطني الـ(89) لأرض الحرمين الشريفين. وبحسب موقع النيلين فإن الهدية التي قدمها عيسى جاءت في شكل أغنية حملت اسم (من أرض الخير) والتي مجد من خلالها المطرب الشاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويقول محمد عيسى في الأغنية وهو يمجد الملك وابنه (هذا أنا محمد السوداني جئت أحكي عن المالك السلماني.. عن ابنه محمد الممجد الحزم والسلام والأمان). Advertisements ووفقاً لمتابعات فإن الأغنية التي وجدت رواجاً كبيراً داخل مواقع التواصل الاجتماعي صاغ كلماتها وقام بتلحينها الشاعر الشاب أمجد حمزة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. المطرب السوداني محمد عيسى يغني ويمجد خادم الحرمين الشريفين وابنه الأمير محمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.