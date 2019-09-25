إجراءات قانونية في مواجهة معتمد “سابق” بكسلا

علمت مصادر أن رئيس النيابة العامة لولاية كسلا قد تسلم إجراءات استئناف تقدم بها الشاكي ضد قرار وكيل أعلى نيابة كسلا السابق والذي كان قد أصدر قراراً بشطب الاتهام في مواجطهة معتمد سابق بمحلية كسلا.

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ونقلت المصادر أن الشاكي تقدم بطعن ضد قرار الوكيل الأعلى السابق وكان الشاكي قد تقدم بشكوى اتهم فيها المعتمد السابق بالتصرف في أراضي ومنح أكشاك ومتاجر بطريقة مخالفة للإجراءات.

وفي السياق تنظر النيابة العامة في القرار ومن المتوقع أن تصدر قرارها خلال اليومين القادمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)