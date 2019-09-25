اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إجراءات قانونية في مواجهة معتمد “سابق” بكسلا

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 25-سبتمبر-2019

5 مشاهدة

إجراءات قانونية في مواجهة معتمد “سابق” بكسلا

علمت مصادر أن رئيس النيابة العامة لولاية كسلا قد تسلم إجراءات استئناف تقدم بها الشاكي ضد قرار وكيل أعلى نيابة كسلا السابق والذي كان قد أصدر قراراً بشطب الاتهام في مواجطهة معتمد سابق بمحلية كسلا.

 

 

Advertisements

ونقلت المصادر أن الشاكي تقدم بطعن ضد قرار الوكيل الأعلى السابق وكان الشاكي قد تقدم بشكوى اتهم فيها المعتمد السابق بالتصرف في أراضي ومنح أكشاك ومتاجر بطريقة مخالفة للإجراءات.

 

وفي السياق تنظر النيابة العامة في القرار ومن المتوقع أن تصدر قرارها خلال اليومين القادمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات قانونية في مواجهة معتمد “سابق” بكسلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا