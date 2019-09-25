عبوة بمبان داخل مدرسة ببحري

التاريخ: 25-سبتمبر-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة تمكن متهمين بدراجة بخارية من القاء عبوة بمبان داخل مدرسة بنين ببحري والهرب من مسرح الحادث. وقد ادى ذلك الى اصابة عدد من الطلاب بالاختناق واسعاف احدهم الى المستشفى. Advertisements من جانبها تكثف شرطة المباحث بحثها عن المتهمين الهاربين. الجدير بالذكر ان هذه الحادثة بحسب ما اوردت صحيفة الدار سبق وان حدثت بمدرسة بمحلية امبدة حيث قام عدد من المتهمين بالقاء الحجارة داخل المدرسة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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