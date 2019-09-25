التاريخ: 25-سبتمبر-2019
5 مشاهدة
تمكن متهمين بدراجة بخارية من القاء عبوة بمبان داخل مدرسة بنين ببحري والهرب من مسرح الحادث.
وقد ادى ذلك الى اصابة عدد من الطلاب بالاختناق واسعاف احدهم الى المستشفى.
من جانبها تكثف شرطة المباحث بحثها عن المتهمين الهاربين.
الجدير بالذكر ان هذه الحادثة بحسب ما اوردت صحيفة الدار سبق وان حدثت بمدرسة بمحلية امبدة حيث قام عدد من المتهمين بالقاء الحجارة داخل المدرسة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عبوة بمبان داخل مدرسة ببحري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.