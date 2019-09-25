نظامي يقتل شقيقة زميله رمياً بالرصاص

التاريخ: 25-سبتمبر-2019 فى : حوادث 7 مشاهدة لقيت سيدة مصرعها إثر تعرضها لإطلاق نار ببندقية نظامي، ونقلت مصادر أن المتهم نظامياً كان قد أطلق النار ليصيب السيدة والتي اتضح بأنها شقيقة زميله النظامي. Advertisements ووقع الحادث بحي طيبة الأحامدة ببحري وقيدت إجراءات جنائية وشرعت الشرطة في التحقيق حول ملابسات الحادث وأحيلت الجثة للمشرحة، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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