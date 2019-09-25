الصين تعلن عن افتتاح مطار بكين الجديد بتكلفة 63 مليار دولار

قد كلف المشروع الذي تبلغ تكلفته 450 مليار يوان (63 مليار دولار)، والذي تم الانتهاء منه في أقل من خمس سنوات، سيعطي دفعة لنمو البنية التحتية، وسط أكبر تباطؤ اقتصادي منذ عقود، حيث لا تزال الصين والولايات المتحدة تخوضان حربًا تجارية.

وتم الترحيب بالمطار باعتباره "مصدرًا جديدًا قويًا للتنمية الوطنية" في حفل أشرف عليه شي، وشارك فيه كبار المسؤولين الحكوميين.

ويقع المطار والذي هو على شكل طائر الفينيق، في جنوب بكين وسيساعد في تخفيف الضغط على مطار العاصمة الدولي الحالي في شمال شرق العاصمة، حيث غالبا ما تسبب قيود القدرة على تأخير الرحلات.

ويضم المطار الجديد، الذي صممه المهندس المعماري العراقي "المولد زها حديد"، أربعة مدارج ومن المتوقع أن يتعامل مع ما يصل إلى 72 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2025، ليصل في النهاية إلى 100 مليون مسافر.

ومن المتوقع أن يصبح واحدة من أكثر مطارات العالم ازدحامًا، لتكون مركزًا عالميًا للطيران، حيث من المتوقع أن تتفوق على الولايات المتحدة كأكبر سوق للطيران في العالم بحلول عام 2022.

ويقع مطار "داكسنج" خارج الأراضي الزراعية، على بعد حوالي 46 كم (29 ميل) من ميدان "تيانانمين" أي ما يقرب من ضعف المسافة من مطار العاصمة إلى وسط بكين.

كما ستستوعب المسافرين من المناطق المجاورة من خبي وتيانجين، مرتبطة بشبكة مترامية الأطراف من القطارات فائقة السرعة وعبر المدن والمترو والحافلات العامة.

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ويستغرق القطار السريع من المطار حوالي 20 دقيقة للوصول إلى جنوب بكين.

وتعتبر الخطوط الجوية الصينية الجنوبية، والخطوط الجوية الصينية الشرقية، هما شركتا الطيران الرئيسيتان في داشينغ، في حين أن حوالي 50 شركة طيران أجنبية، بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية وفين إير، وتخطط لنقل جميع عملياتها أو جزء منها. في الفصول القليلة المقبلة.

وفازت شركة طيران اير تشاينا بنسبة 10٪ من السعة في شركة "داكسنج".

في مقابل خطة مبدئية لجنوب الصين وشرق الصين لنقل جميع العمليات إلى المطار الجديد، مع حصول كل منهما على 40٪ من طاقتها، واحتفظت تشاينا إيسترن بطريقها المربح للغاية بين بكين وشانغهاي خارج المطار القديم.

وسيتم الانتهاء من نقل جميع شركات الطيران بحلول شتاء 2021.