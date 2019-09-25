"كريم" للنقل التشاركي تتوسع فى عملها بالعراق

أطلقت شركة كريم، للنقل التشاركي والخدمات المالية، خدماتها في الموصل العراق.

وكانت خدمات كريم بداية تقتصر على خدمات التنقل فحسب، إلا أن الشركة تعتزم إطلاق مجموعة خدماتها الكاملة تماشياً مع رؤية الشركة والتي تتمثل بتحويل التطبيق إلى تطبيق شامل يُستخدم يومياً في المنطقة.

ذلك وقد تمكنت كريم من تحديد بعض الفروق المحلية بفضل تواجدها في السوق العراقية منذ يناير ٢٠١٨، وقد عملت على تطوير بعض الحلول مثل رسم الخرائط لأكثر من ١٥٠٠٠ موقع، واستحداث طريقة أكثر سهولة للحجز تسمح للعملاء بطلب السيارة عن طريق تطبيق الواتساب.

وستقدم كريم، في سوق تفتقر بشدة إلى البنية التحتية للنقل، خيارات التنقل التي تعتمد على التكنولوجيا، وسيستفيد بذلك الاقتصاد المحلي من فرص جديدة ومرنة لكسب الدخل، ومن فرص العمل المباشرة. وسيشكل أيضاً دخول كريم سوق الموصل حافزاً لشركات الإعلانات لاعتماد الشركة على الوسائل التقليدية في أغلبية جهود التسويق.

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وقال محمد الحكيم، المدير العام لكريم في العراق، بأن كريم شركة تهدف إلى تسهيل وتحسين حياة الناس وبأن ذلك هو الدافع الذي يحرك جميع العاملين فيها. وأضاف بأن العراق تخوض حالياً مرحلة من التحولات والتغييرات في ظل إعادة بناء البنية التحتية وعودة الحياة لطبيعتها، كما وذكر بأن كريم تؤمن، بمجرد دخولها أحد الأسواق، عدداً هائلاً من فرص العمل، إضافة إلى حلول النقل التي تسهل عمليات التنقل والتوصيل، وتمنّى بأن تحذو شركات أخرى حذو كريم، وتدخل أسواق العراق.

"كريم" هي منصة الإنترنت الرائدة في دول الشرق الأوسط الكبير، وقد وسعت الشركة السباقة في مجال حجز السيارات في المنطقة نشاطها لتشمل اليوم خدمات النقل المشترك والتوصيل والخدمات المالية. وتهدف شركة كريم إلى تسهيل وتحسين حياة الناس، وإلى بناء مؤسسة تلهم الآخرين .