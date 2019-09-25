حكاية تويتر محمد صلاح.. من باع الفرعون؟

أشعل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عاصفة من الجدل بعدما أزال صفة لاعب دولي في منتخب بلاده، من التعريف الخاص به على حسابه في تويتر مكتفياً بذكر أنه يلعب في صفوف ليفربول فقط.

وتفاعل محمد صلاح مع الانتقادات والشائعات، التي أشارت إلى أنه غاضب من تجاهل ممثل اتحاد الكرة المحلي، لاختياره كأفضل لاعب في العالم 2019، في جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم، "ذا بيست"، وقام بنشر صورتين، الأولى يرتدي قميص المنتخب المصري، والثانية يحمل علم مصر، مؤكداً أنه لا يوجد ما يمنعه عن حب وطنه والشعب المصري.

ورغم ردة فعل محمد صلاح، إلا أنه يظل مثار للجدل بسبب المشاكل التي تربطه دائماً باتحاد الكرة المصري، أو منتخب "الفراعنة"، ما يفتح الباب حول إذا كان لاعب ليفربول يبالغ في طلباته وتصرفاته كلما تعلق الأمر بمنتخب بلاده، أم أن غياب الاحترافية، ومحاولة الاتحاد المحلي لاستغلال نجومية اللاعب المصنف ضمن أفضل اللاعبين في العالم، تجعل ردة فعل صلاح طبيعية.

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قد تكون ردة فعل محمد صلاح طبيعية، بسبب خسارته ما يقارب من 14 نقطة في سباق الفوز بلقب أفضل لاعب في العالم، بسبب عدم احتساب 10 نقاط من التصويت الخاص بمدرب المنتخب المصري، وقائد الفريق، كما خسر 4 نقاط بسبب اختيار الصوف الإعلامي وضع صلاح في المركز الثالث في تصرف غريب.

في المقابل لن يكون مقبولاً بالنسبة إلى الجمهور المصري أن يعتبر صلاح نفسه لاعباً فقط في "الريدز"، دون الإشارة إلى أنه أحد أعضاء المنتخب، وأن يضع خلافاته مع اتحاد الكرة أو بعض الأشخاص المعنيين باللعبة، في كفة متساوية مع لعبه باسم "الفراعنة" أو إظهاره تجرده من انتمائه إلى المنتخب المصري الذي يعد كياناً مختلفاً ولا يجب أن يتم ربطه بعلاقة اللاعب مع المسؤولين عن اللعبة.