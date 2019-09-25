رئيس اللجنة القانونية بـ(زيرو فساد) يجمِّد عضويته بالمنظمة

أعلن رئيس اللجنة القانونية المحامي نصر الدين علي تجميد عضويته ونفى رئيس اللجنة القانونية أن يكون تجميد نشاطه بسبب إكتشافه معلومات لم تكن معلومة بالنسبة اليه، للكيزان.

وقال بحسب الجريدة “جمدت نشاطي بسبب خلافات داخلية وأرجعها لغياب المؤسسية التام وأقر بأن ذلك أدى الى كشف ظهر المنظومة” وأردف ( كان يجب ألا تكون المنظومة مختزلة في شخص) .

وبرأ نصر الدين ساحة شباب المنظومة وقطع بعدم إنتمائهم للكيزان وأكد صدق نواياهم في ملاحقة الفاسدين من رموز النظام البائد وجدد تمسكه بضرورة إستمرار المنظومة وتابع ( أنا لم أستسلم ونريد الصواب ونحن دخلنا المنظومة للبحث عن قضية وطنية ونريد أن نخرجها من عباءة الفرد الواحد ).

واتهم النظام البائد بالوقوف خلف الحملة التي تتعرض لها المنظمة وطالب الإعلام بأن لا يمكنه من تنفيذ ذلك المخطط وألا يسعى لهدم المنظومة، وفي رده على سؤال حول مستقبل المنظومة قال رئيس اللجنة القانونية ( لابد من عودة المؤسسية حتى لا يسيطر أي أحد على المنظومة ) وأرجع: الحملة التي عانت منها المنظومة لعدم إتباع المؤسسية.