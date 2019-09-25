تهديد أصحاب المخابز بالإضراب يجبر نيابة المستهلك لإيقاف حملات التفتيش

أدى تلويح عدد من أصحاب المخابز بالخرطوم بالإضراب الى تراجع نيابة حماية المستهلك عن تنفيذ حملات تفتيش على المخابز لإلزامها وزن الرغيفة المحدد “70 جرام” مما أدى الى تدخل وزير الصناعة مدني عباس مدني لحل المشكلة وطالب غرفة الدقيق بإجراء دراسة لتكلفة تشغيل المخابز وتم تسليمها والي ولاية الخرطوم لدراسة التكلفة .

وقال رئيس اتحاد المخابز يحيى موسى لـ(الجريدة) تم وقف حملة التفتيش من قبل نيابة حماية المستهلك على المخابز لإلزامها بالوزن المحدد للرغيفة “70 جرام” وكشف عن تراجع النيابة عن الحملة بعد تهديد بعض أصحاب المخابز بالاضراب عن العمل في حالة استمرار تلك الحملة، وأشار الى أن تشكيل لجنة من قِبَل إتحاد المخابز من قَبل حال دون تنفيذ الاضراب عقب اجتماع اللجنة مع نيابة حماية المستهلك، وأردف: النيابة أفادت الاتحاد في ذلك الاجتماع بأن الحملة تحركت بناءً على القوانين القديمة.