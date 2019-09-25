اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاربعاء 25 سبتمبر 2019م هذا الصباح

الجريدة

انشقاق بالوطني بعد إعلان أمانة غندور

تدخلات المخلوع وحرمه توقف ضبط”14″ فحم”طلح”

الآلاف يتظاهرون بنيالا ويقتحمون بيت الضيافة

الخارجية تستدعي أحد ديناصورات البعثات الدبلوماسية في الأردن

رئيس اللجنة القانونية بـ”زيرة فساد” يجمّد عضويته بالمنظمة

تجار يتعرّضون لنهب بالشمالية ويحذّرون من تكرار الظاهرة

آخر لحظة

قوش يغادر القاهرة نهائياً وحمدوك إلى روسيا

قرارات لمعالجة أزمة الوقود والاحتياطي يكفي لـ (40) يوماً

الحكومة تتجه لصرف النظر عن المطار الجديد

الدار

بالصورة والقلم.. القبض على امرأة مختطفة طفلة بالحدود الجنوبية

أمر بالقبض على المتهم آدم جماع والي كسلا الأسبق

تفاصيل جديدة خطيرة في محاكمة المتهمين بقتل المعلم أحمد الخير تعذيباً

مجلس الوزراء يتخذ اجراءات لمحاصرة أزمة الوقود

مجهولان يلقيان عبوة بمبان داخل مدرسة ببحري ويلوذا بالفرار

الدار ترصد مقتل الشاب أحمد بطعنات السكين

اليوم التالي

وزير الداخلية يدين استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين

شاهد: المتهمون ضربوا أحمد الخير بـ (البوت) على صدره

(السيسي) يطالب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب

(حمدوك) يؤكد التزام السودان بالمواثيق الدولية لإدارة الهجرة

مجلس الوزراء يوقف تحصيل الرسوم على شاحنات النفط بالطرق

الوطن

حميات مجهولة تضرب قرى في البحر الأحمر

حملة إعفاءات تطال مديري شركات الكهرباء

نيابة كسلا تلاحق (جماع) وتدعو المواطنين للمساعدة في القبض عليه

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الأهرام اليوم

حملة إعفاءات تطال مدراء شركات الكهرباء

أمر طوارئ بحظر التجمهر وحمل السلاح ببورتسودان

قرارات عاجلة لمعالجة أزمة الوقود

الصيحة

زيادة الأجور.. تحسين المستوى المعيشي للعاملين

“تيار نصرة الشريعة”: الخيارات مفتوحة للوقوف أمام إلغاء الشريعة

إعفاء مديري شركات الكهرباء واتجاه لدمجها

“حقوق الإنسان”: مجهولون ارتدوا الزي الرسمي فضّوا الاعتصام

تواصل المظاهرات بنيالا ومُحتجون يقتحمون منزل الوالي

القرارات الاقتصادية .. الخروج من عنق الزجاجة

إعفاء وكيلي وزارتي المعادن والصناعة والتجارة

إنشاء صالة جديدة بتكلفة (200) مليون دولار بمطار الخرطوم

محمد سيد أحمد يكشف لـ (الصيحة) تفاصيل اجتماعات “الثورية” بالقاهرة

إحباط تهريب كميات كبيرة من الوقود والإبل بالبحر الأحمر

المُعتَقلون يُواصلون كشف ملابسات وفاة المُعلّم “أحمد الخير”

الانتباهه

عقيل سوار الذهب: ناس عبد الحي يوسف نبذوني في الجوامع بسبب ختان الإناث

مجهولون يستولون على (45) أنبوبة غاز ببحري

1.5 مليون شخص بلا وسيلة مواصلات بالعاصمة

القبض على شقيق كمال عبد اللطيف

وزير سابق يستولي على منجم ذهب

الداخلية تسحب بلاغات قتل متظاهري مليونية 30 يونيو دون إذن النيابة

أمر قضائي بإيقاف امتحانات طلاب جامعة العلوم الطبية

مبيدات تسبب كارثة صحية في قرية بسنار

(الثورية): مشاورات مع الإمارات بشأن السلام في السودان

إقالة مدراء شركات الكهرباء

سحب بلاغات قتلى مليونية 30 يونيو

التيّار

كباشي لـ”التيّار”: تعيين رئيس القضاء والنائب العام الأسبوع القادم

التاج لـ”التيّار”: أخطأنا في تجمّع المهنيين بعدم المشاركة وما زلنا ندفع الثمن

الأبيّض: الإضراب يوقف جميع معامل المستشفى

السوداني

في أوّل حوار صحفي..وزير المالية يكشف لـ”السوداني” تفاصيل الدعم النقدي للمواطنين

البدوي: لا تشريد لأيّ موظف كفء بسبب الانتماء السياسي

موجة إقالات جديدة

وزير الدفاع جمال عمر في أوّل حوار لـ”القوات المسلّحة”: هنالك إمكانية لدمج الحركات في المؤسسة العسكرية

السيسي وتميم يدعوان لرفع السودان من قائمة الإرهاب

توقيف عصابة اعتدت على سودانيين بالسعودية

شاهد اتهام يروي تفاصيل مؤلمة بشأن تعذيب معلم خشم القربة