الجبهة الثورية: مُشاورات مع الحكومة لتحديد مقر المفاوضات

كشفت الجبهة الثورية السودانية عن مشاورات تجري مع الحكومة الانتقالية لتحديد مقر مفاوضات السلام التي من المقرر أن تبدأ بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور والمنطقتين في 14 أكتوبر المقبل، وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية محمد زكريا فرج الله، لـ “سودان تربيون” أمس إن منبر المفاوضات لا زال قيد التباحث في أروقة الجبهة الثورية التي تحرص على أن يكون محل إتفاق كل الأطراف وتتوفر فيه المعايير المطلوبة لتحقيق السلام.

وكانت تقارير صحافية تحدثت عن خلافات بين قادة الجبهة الثورية حول مقر المفاوضات المقبلة، حيث أبدى رئيس حركة تحرير السودان، مني اركو مناوي، رغبته بأن يكون منبر التفاوض بدولة الامارات، بينما اقترح آخرون عواصم أخرى، وفي الاتجاه الآخر تتمسك الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة عبد العزيز الحلو، بأن يكون منبر التفاوض في عاصمة جنوب السودان جوبا، ومنذ يومين تعقد فصائل الجبهة الثورية اجتماعات مكثفة في العاصمة المصرية القاهرة لبحث عدد من الملفات بينها الهيكلة الداخلية وعملية التفاوض حول السلام، وقال زكريا إن اجتماعات القاهرة تأتي عقب اجتماعات جوبا وكلها تناقش قضايا داخلية كما تبحث التوافق حول رؤية السلام التي تدخل بها الثورية المفاوضات المقبلة. (الجريدة)