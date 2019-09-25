(السيادي): المناقشات بشأن سحب الولاة مستمرة

التاريخ: 25-سبتمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة يدرس مجلس السيادة سحب ولاة الولايات العسكريين وتعيين مدنيين. Advertisements وقطع عضو المجلس محمد الفكي سليمان, بان دراسة بشان سحب الولاة مستمرة, وقال: ” ما زال النقاش حولالامر متواصلاً”, ونفى الفكي بحسب صحيفة آخر لحظة ان يكون السيادي تسلم فتوى من وزارة العدل بشأن الوثيقتين الدستوريين, مؤكداً انعقاد اجتماع المجلس بحاضرة جنوب دارفور نيالا غداً. وأشار إلى ان الاجتماع سيناقش الاوضاع الأمنية ومفوضية السلام. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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