(الثورية): مشاورات مع عدد من الدول بشأن السلام في السودان

التاريخ: 25-سبتمبر-2019
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تجرى مشاورات عالية بين الحركات المسلحة للمصادقة والقبول على عاصمة التفاوض التي تحتضن المفاوضات مع الحكومة. وقال رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس لمصادر أمس، إن المفاوضات بشأن استضافة جوبا أو القاهرة أو غيرها للتفاوض يناقش بين الحركات الآن، وأوضح أن الجبهة الثورية تعتزم إجراء مشاورات مع عدد من البلدان خاصة الإمارات حول السلام والاستقرار في السودان.
وذكر الهادي بحسب صحيفة الإنتباهة، أن الثورية أكملت بناء الهيكل التنظيمي وتكوين المجلس الرئاسي القيادي والأمانة العامة المكونة من (17) أمانة، وانتخاب جبريل إبراهيم أميناً عاماً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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