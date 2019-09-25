خلافات تؤجل اتفاق (الثورية) بالقاهرة

التاريخ: 25-سبتمبر-2019
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فشلت مكونات الجبهة الثورية التوصل لاتفاق في اجتماعات المجلس القيادي للجبهة بسبب الخلافات.
واوضح بحسب صحيفة آخر لحظة ان هنالك تبايناً في مواقف بعض قوى الجبهة حول مسارات التفاوض مع الحكومة السودانية وهو ما ساهم في تمديد الاجتماعات.
وأشار إلى أن بعض المنظمات والحركات المدنية داخل الجبهة الثورية تطالب بمسارات تفاوض لقضاياها أسوة بملفي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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