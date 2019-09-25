محمد سيد أحمد يكشف تفاصيل اجتماعات “الثورية” بالقاهرة

كشف القيادي بالجبهة الثورية، الناطق الرسمي بالداخل محمد سيد أحمد لمصادر، أن اجتماعات الجبهة بالقاهرة شارفت على الانتهاء وتمت بسلاسة دون أية عقبات، فيما نفى وجود خلافات داخل الاجتماعات.

وقال سيد إحمد، إن الاجتماعات بُنيت على أساس اجتماعات جوبا، وتم اختيار المجلس الرئاسي عن طريق المكتب القيادي وسمى مُنى أركو مناوي نائباً لرئيس الجبهة، والتوم هجو رئيساً للمجلس التشريعي وياسر عرمان نائباً للأمين العام، مع إعطاء منصب نائب رئيس المجلس التشريعي لمجموعة تجمع تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر، فضلاً عن تشكيل اللجنة التنفيذية للجبهة من (١٧) أمانة.

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وأعلن محمد بحسب صحيفة الصيحة، أن الاجتماعات أمّنت على مواعيد التفاوض بين الجبهة والحكومة خلال ١٤ أكتوبر وحتى ١٤ ديسمبر. وقال إن الاجتماع أكد ضرورة عودة بعض قيادات الجبهة للداخل، وأضاف بأن اجتماع الغد سيُسمّي وفد التفاوض بجانب تحديد مكانه.

وأشار إلى التئام اجتماعات “نداء السودان” خلال ٢٦- ٢٨ سبتمبر، وتم تحديد وفد “الثورية” الذي سُيشارك فيها مع التأمين التام على عدم العودة للحرب، وأن قضية السلام أولوية، وأن مصر تدعم هذا الاتجاه بجانب دول الإقليم، ونفى أن تكون مصر طرحت نفسها كمنبر أو مقر للتفاوض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)