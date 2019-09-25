(8) مليارات دولار قيمة فساد مشروع الجزيرة

التاريخ: 25-سبتمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة كشف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ان قيمة النهب والفساد والاختلاسات بمشروع الجزيرة بلغت “8” مليارات دولار كاعلى معدل فساد في البلاد, وطالب التحالف بتكوين نيابة او لجنة تحقيق لقضايا المشروع والفساد الذي ضرب اجزاءه واصوله, وطالب عضو سكرتارية تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل, جاد كريم حمد الرضي في مؤتمر صحفي للتحالف بمقر الحزب الشيوعي امس باعفاء محافظ مشروع الجزيرة ومعالجة قضايا الشرق. Advertisements واوضح الناظر محمد احمد محمد الامين ترك ناظر عموم الهدندوة في تصريح بحسب صحيفة آخر لحظة عقب اللقاء ان الوفد أكد على وحدة السودان وسلامة اراضيه نافياً ما رشح مؤخراً من دعوات لانفصال الشرق مضيفاً انه ونيابة عن كل نظارات شرق السودان يؤكدون انهم مع وحدة كل السودان, مشيراً الى انهم سلموا مذكرة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي تحوي مطالب السرق وما لم يتم تنفيذه في اتفاقية الشرق. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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