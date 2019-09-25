التاريخ: 25-سبتمبر-2019
1 مشاهدة
كشف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ان قيمة النهب والفساد والاختلاسات بمشروع الجزيرة بلغت “8” مليارات دولار كاعلى معدل فساد في البلاد, وطالب التحالف بتكوين نيابة او لجنة تحقيق لقضايا المشروع والفساد الذي ضرب اجزاءه واصوله, وطالب عضو سكرتارية تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل, جاد كريم حمد الرضي في مؤتمر صحفي للتحالف بمقر الحزب الشيوعي امس باعفاء محافظ مشروع الجزيرة ومعالجة قضايا الشرق.
واوضح الناظر محمد احمد محمد الامين ترك ناظر عموم الهدندوة في تصريح بحسب صحيفة آخر لحظة عقب اللقاء ان الوفد أكد على وحدة السودان وسلامة اراضيه نافياً ما رشح مؤخراً من دعوات لانفصال الشرق مضيفاً انه ونيابة عن كل نظارات شرق السودان يؤكدون انهم مع وحدة كل السودان, مشيراً الى انهم سلموا مذكرة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي تحوي مطالب السرق وما لم يتم تنفيذه في اتفاقية الشرق.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (8) مليارات دولار قيمة فساد مشروع الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.