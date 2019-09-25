القبض على شقيق “القيادي بالوطني” كمال عبد اللطيف

ألقت نيابة المال العام بالبحر اﻷحمر القبض على وزير المالية اﻷسبق علي عبد اللطيف بتهمة التعدي على المال العام. ووزير المالية الأسبق بالولاية هو شقيق القيادي السابق بالمؤتمر الوطني كمال عبد اللطيف، بينما ألقت النيابة القبض على مدير المركز الاستشاري اﻷسبق يس عباس تحت المواد 198/60، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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