أمر قضائي بإيقاف امتحانات طلاب جامعة العلوم الطبية

أصدرت محكمة الخرطوم شرق الجزئية أمراً قضائياً بإيقاف الامتحانات الفصلية لطلاب جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا التي اشتهرت باسم مؤسسها وزير الصحة السابق في الخرطوم (د.مأمون حميدة)، وذلك لحين الفصل في دعوى الطلاب المتضررين بالجامعة. وقرر قاضي المحكمة أسامة فقيري عالم، إيقاف الامتحانات الفصلية لحين الانتهاء والفصل في وقائع الدعوى التي رفعها الطلاب المتضررين بالجامعة بواسطة المحامي د.عبد العظيم حسن.

فيما كشف المحامي بحسب صحيفة الإنتباهة، بأن وقائع الدعوى تتمثل في أن حوالي 80% من الطلاب المنتسبين لجامعة مأمون حميدة كانوا قد كلفوا المحامي د. عبد العظيم حسن ليتولى الدعوى ضد الجامعة التي أصرت على إقامة الامتحانات في ظروف استثنائية وغير طبيعية شهدتها البلاد أثناء اضطرابات واحداث ثورة ديسمبر المجيدة والتي شارك فيها الطلاب وقتها، ولفت المحامي الى أن أولياء أمور الطلاب وقتها أشاروا إلى أنهم بذلوا ما في وسعهم ملتمسين من الجامعة تأجيل الامتحانات إلا أن الجامعة فرضت انعقاد الامتحانات لتثبت للنظام المباد استقرار الوضع الدراسي بالجامعة، لافتاً إلى أن الطلاب والطالبات الذين تضرروا من إجراءات الجامعة التعسفية كلفوا المحامي د.عبد العظيم حسن، ليتقدم بطلبه للمحكمة التي تنظر الدعوى بإعادة الامتحانات لكافة الطلاب المتضررين.

Advertisements

الجدير بالذكر أن الامتحانات الفصلية للطلاب كان محدداً انعقادها الحادي والعشرين الماضي من الشهر الجاري وقد استجابت المحكمة للطلب الوقتي لوقف الامتحانات الفصلية وأمرت بتعليقها إلى حين إعلان آخر، وبررت المحكمة قرارها بأن انعقاد الامتحانات الفصلية سيضر بأغلبية الطلاب والطالبات الذين تضرروا من انعقاد الامتحانات إبان تداعيات الثورة. وأفاد المحامي بأنه وبحسب تقديره ولهذا الظرف قد أوقفت المحكمة الامتحانات الفصلية لأغراض الفصل العادل في الدعوى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)