                                          بدء صرف مرتب سبتمبر نقداً

التاريخ: 25-سبتمبر-2019 فى : أخبار 38 مشاهدة Advertisements أعلنت وزارة المالية بولاية الخرطوم, عن صرف مرتب شهر سبتمبر ٢٠١٩م للعاملين بالوزارات والمجالس العليا والمحليات نقداً. وبحسب صحيفة آخر سوف يكون الصرف عبر النوافذ بالوحدات المختلفة وذلك اعتبارا من اليوم “الاربعاء”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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