قوش يغادر القاهرة نهائياً

التاريخ: 25-سبتمبر-2019 فى : أخبار 63 مشاهدة علمت مصادر ان مدير جهاز المن والمخابرات السابق المهندس صلاح عبد الله “قوش” شرع في دراسة مغادرته القاهرة مقر اقامته الحالية وبشكل نهائي والانتقال الى دولة افريقية. Advertisements وبحسب المصدر فان قوش سيغادر مؤقتاً الى عاصمة دولة افريقية بتنسيق وترتيب مع المستشار الامني لرئيس تلك الدولة, ومنها يدرس خيار الانتقال الى اوغندا او كينيا. ويرجح المصدر بحسب صحيفة آخر لحظة ان خطوة قوش جاءت عقب الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة المصرية مؤخراً. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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