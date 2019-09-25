وزير سابق وشقيقه “النظامي” يستولا على منجم ذهب

استولى وزير سابق بمساعدة شقيقه النظامي (ضابط بالشرطة) على منجم للذهب في (دلقو) بالشمالية. وقال المستثمر في الذهب جاد المولى محمد لمصادر إن الوزير السابق وشقيقه ضابط شرطة حصلا على امتياز التنقيب بالمنجم وصادرا حقه رغم امتلاكه للحقوق بكل المستندات. Advertisements ومن جهته ذكر المستثمر أحمد علي محمد بحسب صحيفة الإنتباهة، أن معتمد سابق في “هيا” قام بالتواطؤ مع نافذ بالنظام المباد وحول حق التنقيب بمنجم “اداللهف”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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