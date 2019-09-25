حمدوك إلى روسيا قريباً

التاريخ: 25-سبتمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة ],; Advertisements سيتوجه رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك الى جمهورية روسيا الشهر المقبل. وبحسب صحيفة آخر لحظة, سيقود حمدوك وفد السودان الذي سيشارك في القمة الروسية الافريقية التي ستعقد بمدينة سوتشي في الرابع والعشرين من اكتوبر القادم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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