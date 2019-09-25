عقيل سوار الذهب: “ناس عبد الحي يوسف نبذوني في الجوامع”

التاريخ: 25-سبتمبر-2019
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قال اختصاصي الطب الشرعي عقيل سوار الذهب إنه تلقى هجوماً من رجال دين بسبب دعوته لمنع ختان الإناث. وذكر سوار الذهب في دورة تدريبية تقيمها النيابة أمس: (ناس عبد الحي يوسف نبذوني في الجوامع)، ودعا لإصدار تشريع يمنع العملية، ونبه إلى وجود عنف غير مبرر تجاه الأطفال.
بالمقابل وبحسب صحيفة الإنتباهة، دعت النيابة لإعادة النظر في قانون الطفل وتطوير تشريعاته، وإجراء نظرة فاحصة لتعديله.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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