مبيدات تسبب كارثة صحية في قرية بسنار

التاريخ: 25-سبتمبر-2019
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تحيط كارثة صحية بقرية قنوتة في سنار، بسبب ارتفاع نسب الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى، وشكا مواطنون بالقرية من ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض ضيق التنفس، الالتهابات، الطفح الجلدي، أمراض الدم والبول, وتنامي معدلات الإجهاض وتراجع نسبة الخصوبة، عطفاً على وفاة الأطفال حديثي الولادة.
وبحسب صحيفة الانتباهة قال رئيس لجنة مناهضة زراعة القطن المحور وراثياً بمشروع (أبو نعامة) محمد الزين إن الأمراض تمكنت من مواطني القرية وتوفي على إثرها عدد من المرضى.
ولفت الزين إلى أن السبب يعود بشكل أساسي إلى المبيدات التي يتم استعمالها في مشروع القطن المحور وراثياً لصاحبه رجل الأعمال معاوية البرير.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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