تعرف على ترتيب الأفلام في شباب التذاكر الأمريكي

تصدر فيلم الدراما الجديد (داونتاون ابي) إيرادات السينما بأمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 31 مليون دولار. والفيلم بطولة هيو بونفيل وماثيو جوود وماجي سميث وإميلدا ستونتون ومن إخراج مايكل انجلر. وجاء فيلم الخيال العلمي الجديد (أد استرا)في المركز الثاني مسجلا 19.2 مليون دولار.والفيلم بطولة براد بيت وجيمي كنيدي ودونالد سثرلاند وكيمبرلي إليز ولورين دين ومن إخراج جيمس جراي. وجاء فيلم الحركة الجديد ”رامبو: الدم الأخير“(رامبو: لاست بلود)‭ ‬في المركز الثالث بإيرادات بلغت 19 مليون دولار. والفيلم بطولة سلفستر ستالوني ومن إخراج أدريان جرونبرج. Advertisements وتراجع فيلم الرعب ”إت: الفصل الثاني“ (إت: تشابتر تو) من المركز الأولى إلى المركز الرابع محققا 17.2 مليون دولار. والفيلم بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير ومن إخراج أندريس موشيتي. وتراجع فيلم الجريمة والدراما ”المحتالات“ (هستلرز) من المركز الثاني إلى المركز الخامس بإيرادات بلغت 17 مليون دولار. والفيلم بطولة كونستانس وو وجنيفر لوبيز وجوليا ستايلز وكيكي بالمر وليلي راينهارت ومن إخراج لوريني سكافاريا.

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