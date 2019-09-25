أسر موقوفين بتهم الانقلاب يطرقون باب المحكمة الدستورية للإفراج عن ذويهم

الجيش امام القيادة العامة

أعلنت أسر موقوفين بالسودان، رفع دعوى قانونية أمام المحكمة الدستورية ووزارة العدل، للإفراج عن ذويهم المحتجزين منذ يوليو/ تموز الماضي، دون تقديمهم إلى محاكمة.

وأوقفت السلطات السودانية 23 من رموز النظام السابق، بخلاف 32 آخرين من الضباط الموقوفين بتهمة الانقلاب على المجلس العسكري ـ قبل حله ـ ، بينهم 4 مدنيين.

وقال نائب رئيس حركة “الإصلاح الآن” الإسلامية حسن رزق، “اتصلنا بقيادات من قوى الحرية والتغيير، للتدخل والإفراج عن القيادي بالحركة أسامة توفيق، الذي تم اعتقاله مع الضباط المتهمين بالانقلاب العسكري، هو مدني وليس عسكريا، ونحن ليست لدينا نية للحكم عبر الانقلابات”، بحسب الاناضول.

وأشار إلى أنهم بصدد تصعيد الموقف قانونيا، بعد أن تجاوز اعتقال توفيق شهرين.

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ونُقل القيادي بحركة الإصلاح الآن، أسامة توفيق إلى مستشفى الأمل بعد إصابته بذبحة قلبية داخل معتقله بسجن كوبر .

وجاء اعتقال القيادي اسامة توفيق ضمن حملة قامت بها السلطات عقب الاعلان عن احباط المخطط الانقلابي بواسطة رئيس هيئة الأركان المشتركة، مع قادة عسكريين وقيادات في نظام الرئيس المعزول عمر البشير .

وشملت قائمة الضباط العسكريين المعتقلين كل من رئيس الأركان المشتركة، الفريق أول هاشم عبد المطلب، وايداعه السجن الحربي، وقائد سلاح المدرعات، اللواء نصر الدين عبد الفتاح، ونائبه، بجانب قائد المنطقة المركزية الخرطوم، اللواء بحر محمد بحر، وقائد الدفاع الشعبي.