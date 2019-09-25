إحباط تهريب كميات كبيرة من الوقود والإبل بالبحر الأحمر

التاريخ: 25-سبتمبر-2019
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ضبطت الأجهزة الأمنية المختصة بولاية البحر الأحمر، أكثر من (6) آلاف جالون من الوقود و(290) جوال دقيق، بجانب (71) رأسًا من الأبل كانت مهربة لإحدى دول الجوار.
وأكدت مصادر أمنية مطلعة بالولاية وبحسب صحيفة الصيحة، ضبط شاحنة تحمل (3600) جالون جازولين، بجانب (2448) جالون بنزين محملة في سبعة بكاسي، إضافة لـ (290) جوال دقيق كانت في طريقها لخارج الولاية. ونوهت المصادر لفتح بلاغات ضد المهربين تحت المواد (199 و198) من قانون الجمارك السودانية واحتجاز السيارات المضبوطة وبدء التحريات مع المتهمين توطئة لتقديمهم للمحاكمة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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