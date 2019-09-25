بالخطوات.. شوربة خضار صحية بالطريقة الأسبانية

شوربة خضار صحية وقليلة السعرات الحرارية من المطبخ الأسباني، وصفة خفيفة ومليئة بالنكهات المتنوعة والشهية والقيمة الغذائية المرتفعة.

المكونات

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون

1 بصل مقطع ناعم

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة زعتر جاف

2 ملعقة صغيرة بذور شمر (إختياري)

2 حبة جزر متوسط مقطع قطع صغيرة

1 عود كرفس كبير مقطع قطع صغيرة

2 ثمرة فلفل أحمر مقطع مربعات 2 سم

5 كوب كرنب مقطع مربعات 3 سم

300 جم طماطم مهروسة (عصير طماطم)

3 كوب (750 مللي) مرقة دجاج أو خضار

1 ملعقة كبيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة شطة (حسب الرغبة)

ملح وفلفل حسب التذوق

1 ليمون مقشر ومعصور

بقدونس مفروم ناعم

الطريقة

نضع الزيت في حلة كبيرة على نار متوسطة ونضيف الثوم والبصل ونحركهم قليلا، حوالي 30 ثانية

نضيف التوابل وبذور الشمر ونسوّيهم على النار لحوالي دقيقتين لنكهة قوية.

نخفض النار قليلا ونضيف الجزر والكرفس ونقلبهم ونتركهم حوالي 8 دقائق مع التقليب المستمر حتى يذبل البصل، هذه الخطوة هي مفتاح النكهة في الشوربة.

نضيف الفلفل الأحمر ونعلي النار قليلا لدقيقتين مع التقليب المستمر.

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نضيف باقي مكونات الشوربة، وعندما تبدأ بالغليان نغطي الحلة ونخفض النار إلى درجة متوسطة أو هادئة، ونتركها تغلي ببطئ لمدة 25 دقيقة.

نرفع الغطاء ونضيف الملح والفلفل حسب التذوق.

نغرف الشوربة في بولات التقديم، نرشها بالقليل من قشر الليمون المبشور، عصرة ليمون خفيفة والقليل من البقدونس المقطع ونقدمها.