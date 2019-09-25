قائمة الفائزين بحفل جوائز "Emmy 2019"

وقدم فعاليات حفل الجوائز أكاديمية علوم وفنون التلفزيون، المعروفة باسم جوائز "إيمي Emmy " في دورتها رقم 71 لعام 2019، عدد كبير من نجوم ونجمات الصف الأول في هوليوود.
وتصدّر مسلسل "فليباغ" البريطاني الكوميدي فئة المسلسل الكوميدي في جوائز إيمي لهذا العام، حيث حصل على أربع جوائز في عدد من الفئات، وحصل مسلسل "لعبة العروش" على جائزتين، من بينهما أكبر جوائز الإيمي، وهي أفضل مسلسل طويل.
الحفل في دورته الـ 71، كان النسخة الرابعة التي تشهد عدم اختيار مقدم رسمي للحفل، حيث سبق وأقيمت نسخ سابقة من حفل توزيع جوائز "إيمي Emmy " من دون مقدم رسمي للحفل في أعوام 1975 و1998 و2003.
وفي تلك السطور قائمة جوائز الحفل:
أفضل إخراج لمسلسل كوميدي: مسلسل Fleabag
أفضل ممثلة رئيسية بمسلسل كوميدي: فيبي وولر –بريدج
أفضل ممثل رئيسي بمسلسل كوميدي: بيل هادر
أفضل برنامج مسابقات: RuPauls Drag Race
أفضل ممثلة مساعدة بمسلسل قصير: باتريشا أركويت
أفضل ممثل مساعد بمسلسل كوميدي: طوني شلهوب
أفضل مسلسل قصير: Chernobyl
أفضل تأليف لبرنامج منوعات: Last Week Tonight
جائزة أفضل ممثلة مساعدة بمسلسل كوميدي: أليكس بورستين
أفضل تأليف لمسلسل كوميدي: مسلسل Fleabag
أفضل إخراج لمسلسل قصير: Chernobyl
أفضل ممثل مساعد بمسلسل قصير: بن ويشا
أفضل تأليف لمسلسل قصير: Chernobyl
أفضل ممثل رئيسي بمسلسل قصير: جاهريل جيروم
أفضل فيلم تلفزيوني: Black Mirror Bandersnatch
أفضل ممثلة رئيسية بمسلسل قصير: ميشيل ويليامز
أفضل برنامج سكتش منوعات: Saturday Night Live
أفضل إخراج لبرنامج منوعات: Saturday Night Live
أفضل ممثل مساعد بمسلسل درامي: بيتر دينكليج
أفضل تأليف لمسلسل درامي: Succession
أفضل ممثلة مساعدة بمسلسل درامي: جوليا جارنر
أفضل ممثل رئيسي بمسلسل درامي: بيل بورتر
أفضل إخراج لمسلسل درامي: Ozark
أفضل ممثلة رئيسية بمسلسل درامي: جودي كومر
أفضل مسلسل درامي: Game of Thrones
أفضل مسلسل كوميدي: Fleabag
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