ميجان ماركل بإطلالة كاجوال على شواطىء جنوب أفريقيا

ارتدت دوقة ساكس ميجان ماركل قميص كاجوال وبنطال أسود وعليه جاكيبت جينز في إطلالة كاجوال غير متكلفة.

ووفقًا لموقع الديلي ميل فإن إطلالة ميجان كانت خلال تواجدها مع الأمير هاري على أحد شواطىء جنوب أفريقيا في معسكر للتزلج على الأمواج على شاطئ مونوابيسي.

عرضت ميجان تصميمها المميز على طراز ولاية كاليفورنيا، حيث ارتدت هذه الملابس بحقيبة من القماش بواقع 62 جنيهًا إسترلينيًا، والقميص بقيمة 156 جنيهًا إسترليني.

وأكملت ميجان المظهر بأقراط من الألماس الفيروزية والألماس بقيمة 480 جنيهًا إسترلينيًا، وخاتم 200 جنيهًا إسترلينيًا من مصمم المجوهرات الأمريكي جينيفر ماير.